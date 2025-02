Gil Vicente x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo no futebol português. Nesta quinta-feira (17), Gil Vicente e Sporting se enfrentam às 17h45 (de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Taça de Portugal, no Estádio Cidade de Barcelos.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na NSports (YouTube).

Como chega o Gil Vicente

O Gil Vicente não vive um bom momento na temporada e luta pela permanência na elite do futebol português. Dessa maneira, a equipe vem de cinco derrotas consecutivas na liga nacional e aparece como ‘azarão’ para o jogo desta quinta-feira.

Para chegar até as quartas de final, o Gil Vicente eliminou Belenenses, Vila Real e Moreirense.

Ao mesmo tempo, o técnico José Pedro Pinto vai apenas para a segunda partida no comando do Gil Vicente após assumir o cargo deixado por Bruno Pinheiro, demitido pela direção do clube. Para encarar o Sporting, o treinador tem os desfalques confirmados do meio-campista Sithole e do atacante Pablo.

Como chega o Sporting

Por outro lado, o Sporting aparece como favorito para avançar na competição, mas também não vive um grande momento. Desde a saída do técnico Rúben Amorim para o Manchester United, a equipe ainda tenta se encontrar e busca se recuperar da eliminação para o Borussia Dortmund nos playoffs da Champions. Ao mesmo tempo, o time não vence há cinco partidas na temporada, somando todas as competições.

Contudo, o Leão ainda é o líder isolado do Campeonato Português e vai em busca do título para ‘salvar’ a temporada e confirmar a classificação para a próxima edição da Champions. Na liga nacional, o Sporting está na primeira posição, com os mesmos 53 pontos do vice-líder Benfica.

Além disso, o técnico Rui Borges encara uma série de desfalques para o jogo desta quinta-feira. Isto porque o atacante Geny Catamo, os meio-campistas Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Nuno Santos e João Simões e os zagueiros Jerry St. Juste e Quaresma, são baixas confirmadas.

Gil Vicente x Sporting

Quartas de final da Taça de Portugal

Data e horário: quinta-feira, 27/02/2025, às 17h45 (de Brasília).

Local: Estádio Cidade de Barcelos (POR).

Gil Vicente: Andrew; Cruz, Fernandes, Josué Sá e Zé Carlos; Fujimoto, Castillo e Marques; Bermejo, Aguirre e Correia. Técnico: José Pedro Pinto.

Sporting: Franco Israel; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Geovany Quenda, Alexandre Brito, Zeno Debast e Maxi Araújo; Francisco Trincão, Conrad Harder e Viktor Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Árbitro: Cláudio Pereira (POR).

