Endrick brilha e é artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei

Endrick assumiu a artilharia do Real Madrid na Copa do Rei da Espanha ao marcar na vitória sobre a Real Sociedad, por 1 a 0, nesta quarta-feira (26). Ao todo, o brasileiro chegou a quatro gols marcados na principal competição mata-mata do futebol espanhol. Na atual temporada, o atacante precisa de apenas 78 minutos para balançar a rede adversária.

No elenco do Real Madrid, Endrick é o 21º jogador em minutos, mas o sexto com mais gols na temporada. São seis no total, em menos de 500 minutos em campo. O confronto desta quarta-feira (26) foi somente o quarto jogo no qual ele iniciou entre os titulares.

Na Copa do Rei, Endrick é o vice-artilheiro, atrás somente de Julian Álvarez, com cinco gols. No entanto, a minutagem do argentino na competição é maior em relação ao brasileiro.

Para ter em mente o tamanho e a importância dos números, Endrick ocupa a quinta colocação entre os artilheiros do Real Madrid na temporada, ficando atrás de Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, Bellingham e Valverde, que foram titulares em mais de 20 partidas nesta temporada.

Por fim, o próximo confronto do Real Madrid é diante do Betis, no próximo sábado, 1º de março, às 14h30 (de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Espanhol, que vai acontecer no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

