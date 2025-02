Com gol de Pavlidis, Benfica vence Braga e é semifinalista da Taça de Portugal

O Benfica está classificado para as semifinais da Taça de Portugal. Nesta quarta-feira (26), o time derrotou por 1 a 0 o Braga graças ao gol de Pavlidis no primeiro tempo do jogo único pelas quartas de final disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Com o resultado, os Encarnados se vingam da derrota no último encontro diante do rival em janeiro deste ano, quando os bracarenses fizeram 2 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Português.

No duelo desta quarta, o time lisboeta chegou a ter um gol anulado por impedimento. Isso ocorreu aos 24 minutos, quando Bruma recebeu pela esquerda, invadiu a área e chutou rasteiro para balançar a rede. Mas o gol, de fato, não demorou muito a sair. Aos 38′, Pavlidis foi acionado na entrada da área, fez o pivô e girou o corpo antes de finalizar sem chances de defesa para o goleiro Hornicek.

Bruma, Kokçu e Schjelderup tiveram outras oportunidades de ampliar no segundo tempo, mas o placar permaneceu com a vantagem mínima a fator dos anfitriões.

Na disputa pela vaga na decisão da Taça de Portugal, os Encarnados terão pela frente o Tirsense, da quarta divisão portuguesa e que eliminou o Elvas com um triunfo por 2 a 0 fora de casa. O duelo de ida entre Benfica e Tirsense ocorre na semana do dia 2 de abril, enquanto a volta será na semana do dia 22.

