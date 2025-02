Vasco faz primeiro treino no Nilton Santos para clássico contra o Flamengo

Visando o clássico contra o Flamengo, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco treinou no Nilton Santos pela primeira vez nesta quarta-feira (26). Afinal, a Ferj confirmou que o estádio será palco do duelo.

Portanto, a equipe quer se adaptar ao “tapetinho”, já que o gramado do local é sintético. Aliás, a escolha pelo estádio está redendo nos bastidores. O Rubro-Negro é contra a realização da partida no campo do Botafogo.

O gerente de relações institucionais do Flamengo, Dekko Roisman, criticou o Vasco pela escolha após reunião na Ferj. Além disso, o lateral rubro-negro Varela também fez críticas. Ambos relembraram o movimento de vários jogadores brasileiros contra partidas em grama sintética.

O Gigante da Colina, segundo o ge, realizará outra atividade no local na próxima sexta-feira (28), para encerrar a preparação para o “Clássico da Rivalidade”. O duelo está marcado para sábado, 1º de março, às 17h45 (de Brasília).

