Vini Jr é vítima de racismo em partida contra Real Sociedad

Em uma triste realidade, Vini Jr segue sofrendo com racismo na Espanha. Dessa vez, o jogador do Real Madrid foi ofendido por um torcedor do Real Sociedad nesta quarta-feira (26), na vitória do time merengue por 1 a 0 pela ida da semifinal da Copa do Rei, em San Sebastián.

O episódio aconteceu quando o jogador estava próximo a uma das laterais do campo e, assim, foi alvo de insultos por parte de torcedores do time adversário. O brasileiro respondeu às provocações incentivando mais barulho e sorrindo. Enquanto isso, um torcedor fez um gesto imitando um macaco. Porém, Vini estava de costas e não viu a ação no momento.

Aliás, o confronto teve uma paralisação em determinado momento, enquanto exibiam uma mensagem pedindo que os torcedores parassem com as ofensas.

Vini Jr luta contra o racismo na Espanha

O atacante do Real Madrid já sofreu diversos casos de racismo desde quando chegou ao país, principalmente durante partidas do Campeonato Espanhol. Um dos casos mais marcantes ocorreu em maio de 2023, no estádio de Mestalla, onde torcedores do Valencia chamaram o jogador de “macaco”. O episódio gerou grande repercussão internacional e levou La Liga a reforçar medidas contra o racismo.

Em estádios como o do Atlético de Madrid e do Mallorca, o atleta também já sofreu com racismo. Em alguns casos até aqui, os responsáveis foram identificados e punidos, mas o jogador segue denunciando a falta de ações mais duras contra a discriminação no futebol espanhol.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.