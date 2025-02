Ferreira volta aos treinamentos e será reforço do São Paulo no Paulista

O São Paulo segue o trabalho para enfrentar o Novorizontino na segunda-feira (03), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Para o duelo, Luis Zubeldía terá um retorno muito importante para o setor ofensivo.

O atacante Ferreira voltou aos treinamentos, sendo a grande novidade da atividade realizada nesta quarta-feira (26), no CT da Barra Funda. O jogador esteve ausente dos últimos quatro jogos do Tricolor por conta de uma lesão na coxa. Na terça (25), o atleta já havia realizado trabalhos de recuperação física e vive a expectativa de estar à disposição para o duelo contra o Novorizontino.

Quem também apareceu nos treinos, só que pela primeira vez no time principal, foi o volante Felipe Negrucci. O jogador conquistou o título da Copinha no começo do ano com o São Paulo e retornou das férias no plantel profissional. Negrucci será uma opção para Zubeldía em meio à lesão de Pablo Maia e à recuperação de Luiz Gustavo.

