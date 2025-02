Mano celebra bom desempenho do Fluminense e vê crescimento do time

Sob o comando de Mano Menezes, o Fluminense conquistou a maior goleada de sua história na Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), ao vencer o Águia de Marabá por 8 a 0. Com a vitória, o Tricolor avançou para a segunda fase do torneio.

O técnico celebrou a vitória e o bom desempenho da equipe, citando algumas mudanças que ajudaram o time a conquistar o placar elástico.

“Sempre bom ganhar e ganhar bem. Por experiência e até pelo aviso de outros times, foi possível falar para os jogadores sobre a dificuldade que é a Copa do Brasil, a maneira que você tem que encarar cada jogo, o respeito que você tem que ter pelos adversários. Acho que a equipe respeitou muito o Águia. Nos preparamos bem para o jogo, esse foi o primeiro ponto positivo que a gente trouxe. Segundo, acho que Lima é o jogador que mais se aproxima daquele lugar. Só não vínhamos utilizando ele antes porque tinha tido um desconforto, seguramos para colocá-lo. Infelizmente, voltou a sentir, por isso saiu no intervalo”, iniciou o técnico após a partida.

“Lima é um jogador que em outras vezes já ocupou essa função, a gente pode devolver Arias para onde rende mais. Foi com esse posicionamento que a gente conseguiu fazer o jogo ficar fácil. Trabalhamos a bola como deveríamos, entre as linhas do adversário, chegar para fazer a conclusão com qualidade e bastante gente na área. O somatório disso é que nos deu a vitória, mas pensamos sempre na nossa equipe primeiro”, seguiu.

Mano se mostrou esperançoso por boa sequência do Fluminense

“Eu havia dito no domingo que não éramos aquela equipe que havia tido tantas dificuldades contra o Bangu. Éramos muito mais a equipe que venceu o Vasco, que empatou com o Flamengo e fez um ótimo jogo, que venceu o Nova Iguaçu. Na dificuldade, fica parecendo desculpa, mas não é. Esse é o nosso caminho. A gente vem crescendo, e já com os jogadores em uma condição bem melhor de fazer um jogo fisicamente como o futebol exige. Acho que podemos ter boas esperanças e expectativas para a frente”, concluiu.

Agora, pela próxima etapa da Copa do Brasil, o Fluminense vai encarar o Caxias, do Rio Grande do Sul. Data e horário da partida ainda não foram confirmados, porém acontecerá entre os dias 5 e 12 de março. Pelo Carioca, equipe enfrenta o Volta Redonda no próximo domingo (2), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela ida da semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.