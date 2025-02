Nova Iguaçu goleia Barcelona-RO fora de casa e se classifica na Copa do Brasil

Mais um time do Rio de Janeiro está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (26), o Nova Iguaçu goleou por 4 a 1 o Barcelona, de Porto Velho. Jorge Pedra, Gabriel Pinheiro, Victor Rangel e Xandinho anotaram os gols da equipe da Baixada Fluminense no Estádio Aluízio Ferreira, em Rondônia.

Com o resultado, a Laranja da Baixada se junta a Vasco, Fluminense e Olaria na sequência do torneio nacional. Já Botafogo e Flamengo, campeões da Libertadores e Copa do Brasil do ano passado, respectivamente, entram apenas na terceira fase do mata-mata.

O jogo

O time rondoniense foi para cima e abriu o placar em apenas dois minutos de jogo, com o atacante João Paulo. Mas o Nova Iguaçu não se abateu e reagiu logo na saída de bola com Jorge Pedra, deixando tudo igual. A partir daí, a equipe dirigida por Carlos Vitor pasosu a comandar as ações mesmo diante das condições precárias do gramado. A virada chegou aos 23 minutos com o zagueiro Gabriel Pinheiro, um dos destaques da Laranja da Baixada nesta temporada.

Em desvantagem, o Barcelona-RO não se achou mais em campo e viu os cariocas ampiarem a vantagem. Aos seis minutos da etapa final, o centroavante Victor Rangel fez o terceiro. Aos 34, Xandinho aproveitou contragolpe para transformar o placar em goleada e confirmar a classificação na para a segunda fase.

