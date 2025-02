Torcedores do Racing são baleados em assalto no Rio, e Botafogo se manifesta

Dois torcedores do Racing foram baleados em assalto nesta quarta-feira (25) na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em nota, o Botafogo lamentou o episódio e se colocou à disposição da diretoria do clube argentino, seu adversário na decisão da Recopa Sul-Americana.

Segundo relatos, eles estavam na areia acompanhados por familiares na altura do Posto 4, quando um homem chegou em uma moto no calçadão, se dirigiu até a praia e roubou o cordão de um deles. O ladrão efetuou disparos na direção dos argentinos antes de entrar em fuga no mesmo veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os torcedores foram identificados como Gabriel Gago, de 41 anos, e Cristian Pagani, de 40, e receberam atendimento imediato, já em estado grave.

O posicionamento do Botafogo ocorreu depois de o Racing repudiar o fato de dois de seus torcedores serem alvejados no Rio de Janeiro. Em nota, o clube argentino informou que fez contato com autoridades do consulado argentino no Rio de Janeiro para prestar a devida assistência às vítimas.

Destacou, ainda, a “necessidade de medidas para reduzir o risco de situações” como a que ocorreu na Barra da Tijuca, “sobretudo as que devem estar a cargo dos órgãos de segurança locais”.