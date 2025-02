Palacios se apresenta ao Vasco depois do primeiro jogo da final do Mineiro

O Vasco encaminhou o acordo pelo empréstimo de Brahian Palacios, que atualmente defende as cores do Atlético-MG, até dezembro. Contudo, a pedido da direção do Galo, o jogador só irá se apresentar ao clube carioca depois do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube mineiro quer ter o atleta à disposição para o duelo com o América-MG, que acontece no dia 8 de março, no Mineirão. Os comandados do técnico Cuca seguem na briga pelo hexacampeonato estadual depois que eliminaram o Tombense na semifinal e viu o maior rival, Cruzeiro, dar adeus à competição.

Na reta final da janela de transferência, que fecha dia 28, os clubes vão concluir o empréstimo. Afinal, entre 10 de março e 11 de abril, jogadores que disputaram os estaduais poderão se transferir para outras equipes.

Palacios é, portanto, mais um reforço para o sistema ofensivo cruz-maltino. Benjamín Garré e Nuno Moreira já estão no Rio de Janeiro, assim como Loide Augusto, que chegou em solo carioca nesta quinta-feira (27).

Além disso, o clube trouxe Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Tchê Tchê (todos esses já estrearam), como reforços para a temporada de 2025.

