Depay faz autocrítica após classificação: ‘Ainda não somos o melhor da América’

Foi no sufoco, mas o Corinthians venceu a Universidad Central por 3 a 2 na Neo Química Arena e avançou para a próxima fase da Libertadores. Contudo, a atuação abaixo da equipe, que quase causou uma eliminação constrangedora, gerou também uma autocrítica dos jogadores. Como fez Memphis Depay no final da partida.

Em entrevista após o embate, o holandês pediu um comportamento diferente da equipe para a próxima etapa da competição. Além disso, falou que o Timão ”ainda não é o melhor time da América do Sul”.

“Temos que ser mais pacientes, nós não podemos jogar desta forma todos os jogos, não podemos atacar o tempo todo, temos que controlar o jogo. Temos que jogar o jogo, ser mais espertos. Nós temos muito trabalho a fazer. Temos que ser mais humildes, ainda não somos o melhor time da América. Corinthians é o maior time da América, mas ainda não é o melhor’, disse Memphis Depay, que prosseguiu.

“Depois de um ou três minutos a gente marcou, e levamos o gol, jogando em casa. Marcamos outro gol, e sofremos outro em dois minutos. Foi muito difícil, todos querem competir contra nós”, completou.

Assim, com a classificação assegurada, o Corinthians agora encara o Barcelona de Guayaquil, na terceira fase preliminar da Libertadores. O primeiro embate acontece já na próxima quarta-feira (05/03), no Equador. Antes, o Timão tem o Mirassol no próximo domingo (02/3), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

