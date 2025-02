Recopa: 7 fatos que marcam a rivalidade entre brasileiros e argentinos em finais

Botafogo e Racing entram em campo nesta quinta-feira (27) para decidir a Recopa Sul-Americana e o time carioca precisa superar o fato de ter perdido o primeiro jogo por 2 a 0 para conseguir o título internacional inédito. O “Somos Fanáticos” vasculhou os arquivos das decisões de competições oficiais entre times brasileiros e argentinos e descobriu que a virada desejada pelo time alvinegro não é coisa simples de acontecer: em apenas 15% das vezes em que o time argentino saiu na frente, a equipe do Brasil conseguiu virar para ser campeã.

Confira os sete principais fatos referentes a uma das maiores rivalidades do mundo nesta Recopa: Brasil x Argentina

1 – Afinal, ao todo, são 41 decisões entre times brasileiros e argentinos na história, considerando todas as competições da Conmebol, as extintas e as presentes no calendário: Libertadores, Sul-Americana, Recopa, Conmebol, Mercosul e Supercopa. Sem contar com a decisão desta noite, entre Botafogo e Racing.

2 – A vantagem é dos times argentinos. Assim, são 23 vitórias argentinas contra 18 brasileiras. A última vitória de uma equipe argentina foi a do Racing sobre o Cruzeiro, na decisão da Sul-Americana de 2024. A última vez em que um time brasileiro venceu um argentino valendo taça foi em 2023, quando o Fluminense bateu o Boca Juniors na Libertadores.

3 – As viradas são raras: nas 41 decisões, em apenas dez quem saiu atrás no placar, reverteu a desvantagem e saiu com o título. Para os times brasileiros, então, é mais raro ainda. Nas 27 vezes em que o adversário argentino começou a disputa em vantagem, em apenas quatro o time do Brasil foi, enfim, campeão, um percentual de 15%.

4 – A Recopa Sul-Americana é a primeira decisão entre Botafogo e Racing. Três duelos, com três ocorrências cada, são os mais recorrentes na história: Grêmio x Independiente, Cruzeiro x River Plate e Cruzeiro x Racing.

5 – O Cruzeiro é o time mais presente nas finais entre argentinos e brasileiros: nove. A primeira foi na Libertadores de 1976, quando encarou o River Plate. A última foi contra o Racing, ano passado, pela Sul-Americana.

6 – Já o time mais vezes campeão é o Boca Juniors, com cinco títulos. Em apenas três ocasiões, aliás, os xeneizes foram superados por brasileiros em uma partida valendo troféu: em 1963, perdeu para o Santos, de Pelé, em 2012, perdeu para o Corinthians, e em 2023, para o Fluminense, todas as vezes na Libertadores.

7 – Por fim, quem mais acumula decepções nas finais entre Brasil e Argentina é o Cruzeiro. O time mineiro já chegou a nove finais contra argentinos, mas perdeu cinco. Foram derrotas contra Boca Juniors (Libertadores de 1977), Racing (Supercopa de 1988), Vélez Sarsfield (Supercopa 1996), Estudiantes (Libertadores de 2009) e Racing (Sul-Americana de 2014).

