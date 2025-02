Copa do Mundo de 70: trajetória da Seleção Brasileira vira minissérie na Netflix

Os grandes nomes do tricampeonato da camisa mais pesada do futebol virarão personagens de uma minissérie da Netflix em parceria com a O2 Filmes. A produção recriará momentos icônicos da conquista da Copa do Mundo de 1970 e abordará especialmente o lado humano daqueles que tratamos como lendas.

Ficção, a minissérie se inspira em eventos reais e promete mergulhar nos desafios às glórias de nomes como Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson, Rivellino e o técnico Zagallo. Ainda segundo a sinopse, trata-se de um enredo intenso dos momentos marcantes dentro e fora de campo, além de abordar o contexto histórico da fase mais dura da ditadura no Brasil.

Dirigida por Pedro e Paulo Morelli, criado Naná Xavier e Rafael Dornellas, a produção conta com filmagens no Brasil e no México. A ideia também se baseia na recriação de lances clássicos e momentos de bastidores que auxiliaram na conjuntura do legado de um dos maiores times de toda história. A minissérie está em produção e ainda não tem data para estrear.

O tri da Seleção Brasileira

Não precisa ter nascido antes de 70 para recitar, de cor, a escalação da histórica seleção do tri. Liderado por Pelé, o time de lendas teve uma das campanhas mais impecáveis das histórias das Copas e sagrou-se campeã de forma invicta. Na final, massacrou a Itália pelo convincente placar de 4 a 1, com gols do Rei, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres.

A Copa do Mundo de 1970 carimbou de vez a existência do futebol arte. Também levou o Brasil ao patamar das seleções mais respeitáveis de todos os tempos, abrindo caminhos ao que ainda estava por vir. Status este que se mantém até os dias de hoje, apesar de todas dificuldades.

