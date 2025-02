Cano iguala marca de gols de 2024 e se aproxima do centésimo pelo Fluminense

Depois de um 2024 irregular e sem os mesmo números dos anos anteriores, Germán Cano está decidido a dar a volta por cima. Afinal, o argentino estufou a rede duas vezes na goleada do Fluminense por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e igualou o número de gols marcados em toda a temporada passada (7, em 42 jogos).

Dessa forma, o atacante alcançou o feito com 33 partidas a menos e tem um início de temporada que anima a torcida. No ano passado, ele estufou a rede em sete oportunidades e por causa dos problemas físicos perdeu espaço para Kauã Elias. Agora, de fato, com a venda do jovem para o Shakhtar Donetsk, o atleta volta a ser titular.

O próximo passo do argentino é alcançar a marca de 100 gols pelo Tricolor. Assim, restam apenas dois (tem 98, no total) durante a temporada para atingir mais um feito pelo clube carioca. Com os tentos em Belém, aliás, ele empatou com Lula como o 15º maior artilheiro da história do clube carioca.

Na próxima fase da Copa do Brasil, os comandados do técnico Mano Menezes terão pela frente o Caxias (RS), que eliminou o Dourados (MS) por 2 a 0, fora de casa. De acordo com o regulamento da competição, a segunda fase será disputada entre 5 e 12 de março.

Por fim, antes disso, a equipe disputa a semifinal do Campeonato Carioca. A partida de ida acontece neste domingo (2), às 18h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Maracanã. A volta, aliás, será dia 9 (domingo), no mesmo horário, no Raulino de Oliveira.





Números de Germán Cano pelo Fluminense

2022: 70 jogos e 44 gols

2023: 61 jogos e 40 gols

2024: 42 jogos e 7 gols

2025 (até o momento): 9 jogos e 7 gols

Confira o top 20 dos maiores artilheiros da história do Flu:



1) Waldo (319 gols)

2) Fred (199 gols)

3) Orlando (186 gols)

4) Hércules (165 gols)

5) Telê (162 gols)

6) Welfare (161 gols)

7) Russo (155 gols)

8) Preguinho (132 gols)

9) Magno Alves (124 gols)

10) Washington “Casal 20” (120 gols)

11) Ézio (118 gols)

12) Escurinho (111 gols)

13) Jair Francisco (107 gols)

14) Zezé (106 gols)

15) Lula e Cano (98 gols)

17) Rodrigues e Didi (97 gols)

19) Romeu e Flávio (92 gols)

21) Simões (91 gols)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.