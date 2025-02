Jornal faz cartilha para torcedores do Racing não caírem em ’emboscada’ no Brasil: ‘evitar falar espanhol’

Em busca de mais um título continental para sua galeria, o Racing regressa ao Rio de Janeiro sob um misto de sentimentos. Há o vislumbre com a possibilidade de viver um novo momento histórico, mas, em contrapartida, há o temor com outra visita à cidade que “se torna muito perigosa para os torcedores visitantes da Argentina”. Não à toa, o jornal local ‘Olé’ promoveu uma espécie de cartilha para ‘proteger’ os hinchas das ’emboscadas cariocas’.

Cerca de 80 ônibus devem chegar ao Rio até a noite desta quinta-feira, 27, com argentinos – além dos turistas que se deslocaram de avião – para acompanhar a decisão contra o Botafogo, no Nilton Santos. Muitos desses torcedores ficarão do lado de fora do estádio e foram à capital carioca para curtir o clima de festa junto aos que garantiram as três mil entradas.

Além do temor pelos episódios recentes envolvendo brasileiros e argentinos, o jornal ainda alerta para o período de carnaval. Ou seja, um movimento três vezes maior ao habitual em período de Libertadores, por exemplo. “Se espera, para este fim de semana, seis milhões de pessoas entre locais e turistas nas ruas cariocas”.

“A arte de viver com fé, sem saber com fé no que. Ainda que haja um clima de alegria sem fim por Copacabana, Leblon e Ipanema (…), isso se trata de um sinal vermelho de alerta. Se comportar bem e aproveitar os dias: única opção do Racing no Rio de Janeiro”, dizia um trecho da matéria do Olé.

Cartilha e outros alertas

“Com um olho no campo e outro na segurança”, o jornal dá conselhos para os adeptos não “sofrerem uma emboscada” devido aos “fantasmas de violência” da cidade. Eles se referem não só ao episódio contra o Flamengo, em 2023, mas especialmente ao ocorrido em outubro de 2024 com torcedores do Peñarol – às vésperas do jogo contra o Botafogo. Os argentinos tratam a confusão na praia do Recreio como “repressão vergonhosa”, fruto de um “tratamento desigual”.

Assim, o jornal segue com a ‘cartilha’ e aconselha que os argentinos evitem andar com materiais relacionados à partida visíveis; combinem um valor extra com motoristas de aplicativos para saída do estádio com segurança e, por fim, nunca confiem na polícia militar da cidade. Há, ainda, o adendo para “evitar falar espanhol”.

“A legislação, vigente há poucos meses, tem uma determinação das penas desproporcionais. Na legislação brasileira, um ato racista é mais grave que um soco”, esclareceu Jorge Barrera, ex-presidente do Peñarol e advogado criminalista.

“Se portar bem para garantir segurança”

O jornal reforça o alerta em ao menos outras duas matérias sobre a Recopa Sul-Americana. “Em 2023, tivemos problemas quando visitamos o Flamengo, também do Rio. Em 2024, nossa gente passou por maus bocados em São Paulo, contra o Corinthians, e os uruguaios no Rio, contra o Botafogo. A violência no Brasil é um mal endêmico e acontece onde quer que seja. Cada clube argentino tem uma história triste para contar”, dizia um trecho de outra matéria.

“Em meus 30 anos como advogado criminalista e em minha longa experiência como gestor, nunca vi que, quando ocorrem incidentes, todos os detidos sejam de um lado. Nenhum cidadão brasileiro foi morto. Se há uma luta, há dois lados. Lá, não”, prosseguiu Barrera ao Olé.

“Fale o mínimo possível para que não percebam que vocês estão falando em espanhol. Não devemos confiar nos militarizados. Devemos ter o máximo de cuidado conosco”, concluiu.

Torcedores do Racing são baleados

Dois adeptos do clube argentino se tornaram vítimas de assalto na última quarta-feira, 26, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, os homens estavam na companhia de familiares quando criminosos abordaram um deles e levaram seu cordão. Na sequência, antes de deixar o local, efetuaram disparos contra a dupla.

O Botafogo lamentou o ocorrido através de um comunicado nas redes sociais. “(…) O Clube, contudo, já entrou em contato com a diretoria do Racing colocando-se à disposição para ajudar no que for necessário.”

Recopa Sul-Americana

O Botafogo recebe o Racing nesta quinta-feira, 27, no Nilton Santos, para o confronto de volta da Recopa Sul-Americana. Os argentinos chegam para o duelo com dois gols de vantagem e podem, portanto, perder por até um que ainda se tornam campeões. A bola rola a partir de 21h30.