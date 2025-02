Internacional insiste em negociação e fica perto de fechar com zagueiro Juninho

O Internacional progrediu nas tratativas pelo zagueiro Juninho e já tem um acerto verbal com o Midtjylland, da Dinamarca, onde ele atuou por três anos. A proposta do Colorado de 1.5 milhão de euros (pouco mais de R$ 9 milhões na cotação atual) agradou ao clube europeu. Com o acordo entre as partes, a tendência é a de que o defensor, de 30 anos, assine contrato por três temporadas com os gaúchos, nesta quinta-feira (27).

O Midtjylland também não se opôs à sugestão do Inter pelo pagamento em seis parcelas de 250 mil euros (o equivalente a R$ 1.5 milhão na cotação atual). Assim, os dois clubes já estão na fase de troca de documentos para concluir a negociação. Os gaúchos, aliás, se mobilizam em caráter de urgência para regularizar Juninho dentro do prazo. Afinal, a primeira janela de transferências no ano fica aberta até esta sexta-feira (28).

A chegada de Juninho foi uma recomendação do próprio técnico Roger Machado, seu velho conhecido. Os dois já trabalharam juntos no Bahia e Palmeiras. Por sinal, o zagueiro se firmou como uma peça essencial do Midtjylland nas duas últimas temporadas. O primeiro contato que representou uma sondagem do Internacional ocorreu há dois meses. Inicialmente, o clube dinamarquês queria 3,5 milhões de euros (quase R$ 22 milhões) para liberar o jogador.

Internacional supre outra carência em seu elenco

O valor era considerado alto pelo Colorado. Mesmo assim avançou nas conversas, que se estenderam por algumas semanas e conseguiram chegar a um acordo com os europeus. Com isso, o clube gaúcho preenche mais uma lacuna identificada pela comissão técnica em conjunto com a diretoria. Em um primeiro momento, o planejamento era que o Inter buscasse um jogador com condições de ser titular ao lado de Vitão.

Até porque Rogel e Clayton Sampaio, atletas que passaram a integrar a equipe no ano passado, ainda não conseguiram se consolidar. Os dois não tiveram tantas oportunidades nesta temporada, já que precisaram tratar lesões.

Porém, o cenário mudou. Isso porque, apesar de improvisado, Victor Gabriel aproveitou as chances e vem se firmando como titular. Desta forma, houve modificação da estratégia e o foco passou a ser um atleta para estabelecer uma concorrência saudável na posição. O clube gaúcho ainda busca uma peça para o meio de campo.

