São Paulo renova contrato com o ganês King Faisal

O São Paulo acertou a renovação de contrato com o atacante ganês King Faisal. O jogador tinha contrato com o clube só até janeiro e estava treinando por conta própria. Contudo, um novo vínculo acabou costurado no início de fevereiro. O novo acordo foi registrado na CBF nesta quarta-feira (26/02) por conta dos trâmites burocráticos.

Faisal completa 21 anos em julho, mas ele não deve mais atuar pela equipe sub-20 do São Paulo. Ele sofreu uma lesão no ano passado e vem sendo cuidado pelos profissionais do CFA de Cotia. A ideia do clube é deixar o jogador apto para a volta e, no segundo semestre, emprestá-lo a um novo clube.

O Tricolor entende que pode repetir o que acabou sendo feito com outro africano, Iba Ly. O senegalês jogou emprestado na Inter de Limeira este último Campeonato Paulista. Após o final da competição, ele retornaria ao São Paulo, mas não teria espaço com Luis Zubeldía. Assim, ele aceitou ir para o Retrô, que nesta temporada vai disputar a Série C, do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos anos, o São Paulo vem aceitando convites para observar competições na África e recrutar atletas para Cotia. Aliás, foi desta forma que Faisal e Iba Ly chegaram em Cotia. O Tricolor tem parceria com dois empresários brasileiros, Didi Gualberto e Danilo Silva, e organizou um torneio no qual convidou um observador do clube. Os dois, inclusive, chegaram a disputar a Copinha em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.