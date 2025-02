Flamengo tem ampla vantagem sobre Vasco nos últimos 30 jogos

Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar mais uma vez após o duelo pela Taça Guanabara. Os rivais duelam, neste sábado (1), às 17h45, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Por ser tratar de um clássico, tudo pode acontecer. No entanto, não é o diz o retrospecto de 30 jogos entre os clubes. Com ampla vantagem, o Rubro-Negro venceu 17, empatou 11 e perdeu apenas duas vezes para o Cruz-Maltino.

Considerando este recorte e a rivalidade referente aos 13 principais clubes do país, Flamengo x Vasco é a maior freguesia dos clássicos brasileiros atualmente. A informação é do Espião Estatístico, do “ge”.

Diante desse cenário, o Vasco busca pelo menos diminuir os números negativos. O atacante Vegetti já ressaltou que tem “sede revanche” contra o Flamengo. Afinal, as equipes se enfrentaram na Taça Guanabara, e o Fla foi superior, especialmente no primeiro tempo, e venceu por 2 a 0, no Maracanã.

“Vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas nós acreditamos que estamos melhorando”, disse Vegetti após vitória sobre o Botafogo.

Clássico dos Milhões no Nilton Santos

Aliás, Flamengo e Vasco protagonizaram 13 clássicos no estádio do Botafogo desde 2010. Mesmo assim, o Fla leva boa vantagem. Foram seis vitórias rubro-negras, cinco empates e apenas dois triunfos do Cruz-Maltino. Histórico que dá ao Fla um aproveitamento de 58,9% contra o rival no estádio. Além disso, a sequência atual é de quatro vitórias do Fla e um empate, sendo a última vez que saiu do local derrotado foi no Carioca de 2012.

O Vasco optou por jogar no Nilton Santos por entender que não faz sentido jogar duas partidas em um estádio que o Flamengo atua toda a semana. A primeira tentativa foi São Januário, mas o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) não garante segurança dos torcedores pelo tamanho do estádio. Além disso, o regulamento do Carioca exige que as semifinais do estadual envolvendo os quatro times grandes sejam com o público 50/50.

