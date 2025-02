Ganso é liberado para voltar aos treinos no Fluminense

Paulo Henrique Ganso está liberado para voltar aos treinos no Fluminense. Os exames, nesta quinta-feira (27) no CT Carlos Castilho, indicaram que o meia pode retomar suas atividades após miocardite no início do ano. O camisa 10 vai voltar a fazer atividades no CT nesta sexta-feira. A informação inicial foi da “TNT Sports”.

O retorno de Ganso aos gramados, porém, ainda irá demorar mais um pouco. Como não participou da pré-temporada, o camisa 10 terá de fazer uma adaptação física em um primeiro momento para voltar aos treinos e somente depois pode jogar.

Ganso recebeu afastamento no dia 18 de janeiro após identificação de uma miocardite. O jogador ficou sob cuidados do departamento médico e a previsão inicial era de uma reavaliação em quatro semanas após o primeiro diagnóstico, mas os médicos decidiram adiar o novo exame.

Segundo o Flu, o problema foi adquirido recentemente, pois não havia sido detectado nos exames de rotina realizados anteriormente nos seis anos em que o jogador está no clube. O mais provável é que seja em decorrência de uma “gripe muito forte que o atleta teve em novembro”.

Ganso já é multicampeão pelo clube. Conquistou o Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.