Ex-Flamengo, Mateusão vive grande fase no futebol árabe

O atacante Mateusão, ex-Flamengo, é destaque no futebol nos Emirados Árabes. Na última quarta-feira, o jogador deixou sua marca na vitória do Shabab Al Ahli por 4 a 3 sobre o Al Wehdat, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia 2. Assim, o brasileiro chegou ao seu sétimo gol nos últimos seis jogos, e aos 12 na temporada. Agora, o Shabab enfrentará o Al Sharjah, também dos Emirados, na próxima fase.

“Muito feliz por tudo que estamos vivendo. Pude entrar e marcar mais uma vez para ajudar a equipe a sair com essa classificação para as quartas de final da Champions, que é um dos nossos objetivos nessa temporada. Construímos um bom resultado na primeira partida, conseguimos ampliar aqui, mas acabamos desconcentrando por alguns minutos que deixou tudo embolado. Mas soubemos voltar ao jogo rapidamente, colocar a bola no chão e reconstruir o placar”, afirmou.

A partida rendeu grandes emoções. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Shabab Al Ahli abriu o placar para ampliar a vantagem. Aos 35, o Al Whdat empatou, levando o placar em igualdade para o intervalo. Na segunda etapa, um susto: aos 27, os visitantes marcaram o segundo, e, aos 30, viraram, deixando o confronto empatado. Cinco minutos depois, os donos da casa marcaram o segundo, e um minuto depois, Mateusão apareceu para empatar. Ainda deu para o Shabab marcar o quarto gol e virar o placar.

O próximo compromisso do Shabab Al Ahli é contra o Al Urooba, no domingo (23/02), às 10h30 (horário de Brasília), pela Superliga dos Emirados. A equipe de Mateusão, aliás, ostenta a marca de 10 vitórias seguidas e 23 jogos de invencibilidade.

