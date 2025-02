Leila Pereira explica meme nas redes e cutuca rivais: ‘Levo o Palmeiras a sério’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou as apresentações dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael, nesta quinta-feira (27/02), para fazer algumas declarações. Entre elas, a mandatária explicou a brincadeira que ela costuma publicar quando o Verdão vence uma partida importante ou acerta uma contratação.

Afinal, a frase “Estão mais calmos?” logo após a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista foi visto por alguns torcedores como um deboche. Contudo, outros viram como uma ironia da presidente. Mas na visão de Leila, o futebol precisa ser ”mais leve”.

“Gostaria de fazer um esclarecimento para nossos torcedores e alguns jornalistas que me passaram matérias dizendo que eu teria debochado do nosso torcedor. Jamais. Eu entendo o futebol como entretenimento e acho que temos que ser pessoas leves”, disse Leila, que prosseguiu.

“Foi uma brincadeira, que vou continuar fazendo. Os torcedores sabem e acompanham meu trabalho aqui no clube. Os que amam o Palmeiras estão muito orgulhosos desse momento. Gostaria que os cubes brasileiros que tiveram a receita que o Palmeiras tem, tivessem a quantidade de títulos que temo”, completou.

Leila Pereira dá cutucada em rivais

Além disso, a mandatária aproveitou para dar uma cutucada nos rivais do Palmeiras. Afinal, segundo ela, debochar dos torcedores é fazer uma gestão pouco responsável.

“Eu levo o Palmeiras de forma extremamente séria, é só ver esses números. Imagine se os dirigentes fossem brincar com seus torcedores e apresentarem esses números. Nunca vão ver a presidente ficar fazendo charme, cara de conteúdo, para esconder mazelas. A grande maioria é extremamente séria e sabe do nosso trabalho. A presidente vai continuar sendo transparente, falando a verdade, que isso não é comum no futebol brasileiro, e honrando seus compromissos”, falou a mandatária.

”Quem debocha de um clube de futebol é quem deixa os clubes em situação deplorável, como o Palmeiras no passado, em 2002, 2012. Esses sim debocharam da história do Palmeiras. São torcedores que se utilizam da violência para agredir a presidente, outros torcedores, isso sim é um deboche, não a presidente Leila Pereira”, finalizou.

