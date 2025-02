Textor vai pagar valor milionário para encerrar processo no STJD

Dono da SAF do Botafogo, John Textor fez um acordo para pagar R$ 1 milhão e encerrar o processo movido contra ele no STJD. O empresário, afinal, respondia no Tribunal pelas acusações de manipulação que fez durante o Campeonato Brasileiro de 2023, sem apresentar provas. A informação foi dada pelo “ge”.

No início de 2024, Textor declarou que tinha provas de que jogos do Brasileirão do ano anterior teriam manipulação de resultados. No entanto, ele não apresentou nenhum documento para confirmar sua alegação. O norte-americano ainda fez uma publicação em seu site e afirmou que o jogo entre Palmeiras e São Paulo teve manipulação.

A iniciativa de sugerir a multa de R$ 1 milhão partiu da defesa de Textor para evitar o julgamento, que poderia resultar em uma punição de dois anos para o norte-americano. Será o maior valor de multa ao STJD.

Agora, Textor terá 10 dias para efetuar o pagamento e encerrar o inquérito, aberto após pedidos da Procuradoria Geral da Justiça Desportiva, do Palmeiras, do São Paulo, do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo e da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol.

A acusação de Textor no Brasileirão de 2023

Textor acusou que a partida entre Palmeiras e São Paulo, que acabou 5 a 0 para o Verdão, teve manipulação de cinco jogadores do Tricolor. Aliás, na ocasião, o americano disse que usou uma empresa de inteligência artificial para fazer as acusações. Contudo, sem apresentar provas substanciais, acabou sendo denunciado.

