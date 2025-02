Inter se anima com possibilidade de retorno de Borré para a final do Gauchão

O Inter pode ter a possibilidade de contar com um reforço caseiro para as partidas da decisão do Campeonato Gaúcho. Isso porque a evolução da recuperação do atacante Borré está sendo mais rápida do que o esperado. Com isso, há chances de o colombiano estar à disposição de Roger Machado para os jogos da decisão do Estadual. A informação é do projeto “Vozes do Gigante”.

A preocupação com Borré teve início depois dele apontar dores musculares na coxa direita. Com isso, ele passou a ficar sob observação do departamento médico, com análise diária se haveria evolução do seu quadro. Contudo, a avaliação foi negativa. A apreensão do Colorado com a condição do atacante se confirmou, já que ele não esteve presente na lista de relacionados para o embate com o Caxias. Afinal, o colombiano passou por exames de imagem que constataram um estiramento na coxa esquerda. Com a sua baixa, Wanderson ganhou novamente uma oportunidade como titular.

Tal situação frustra os planos de Roger Machado ao dar continuidade à dupla de ataque formada por Borré e Valencia. O equatoriano, aliás, deve seguir atuando centralizado na equipe na partida de volta com o Caxias, pelas semifinais do Estadual. Roger Machado até escalou outros companheiros de posição, Vitinho e Wanderson, porém mais recuados.

Inter sofre com diversas lesões no início da temporada

Com a provável volta de Borré antes do que se imaginava, o Inter vai centralizar seus esforços para recuperar os meio-campistas Alan Patrick e o atacante Wesley a tempo das finais do Gauchão. O camisa 10 se recupera de uma contusão no tornozelo direito. Já o atacante Wesley está em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda. Bruno Tabata está em situação semelhante à do camisa 21, mas sofreu um retrocesso em seu diagnóstico. Deste modo, não terá condições de entrar em campo na reta final do Campeonato Gaúcho.

O Colorado enfrenta o Caxias pela segunda partida das semifinais do Estadual, no próximo sábado (01/03), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. No primeiro jogo, o Internacional venceu o adversário por 2 a 0. Ou seja, garante a vaga na final do torneio até com pelo menos uma derrota por um gol de diferença.

