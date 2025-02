Vasco dá primeiro passo nas melhorias de seu CT

O Vasco, enfim, iniciou as obras para melhorias no CT Moacyr Barbosa. Nesta quinta-feira (27), o clube comunicou o começo do primeiro processo, que se dá através da chamada “área molhada”.

Assim, o primeiro passo, ainda de acordo com o Vasco, é a instalação de uma piscina com salinização, aquecimento e pontos de hidromassagem. Futuramente, a previsão é começar obras estruturais no CT, ampliando o centro onde os profissionais treinam.

O projeto arquitetônico, aliás, está encaminhando, com o clube aguardando licenças da Prefeitura para iniciar as obras. As melhorias devem custar entre R$ 25 e 30 milhões.

Confira o comunicado do Vasco

“O Vasco iniciou uma etapa das melhorias que estão previstas para o CT Moacyr Barbosa neste ano. O primeiro passo é a colocação de uma piscina, em parceria com a marca IGUI, que terá salinização, aquecimento e pontos de hidromassagem.

O Departamento Médico do Vasco participou de uma reunião que tratou de definições técnicas, como por exemplo colocação de revestimento com piso liso e outra parte áspera, visando uma melhor utilização no dia a dia dos atletas vascaínos. O clube fará atualizações conforme houver andamento nas obras.”

