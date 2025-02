Alcaraz é titular no Everton e se aproxima de meta para ser vendido pelo Flamengo

Emprestado pelo Flamengo, Carlos Alcaraz atingiu 30% da meta para ser adquirido pelo Everton, da Inglaterra. Na última quarta-feira (26), o argentino esteve presente no empate com o Brentford, pela Premier League, e atuou por 90 minutos pela primeira vez. Ele, aliás, ainda precisa atuar em mais quatro partidas como titular.

A meta em questão para o Everton exercer a obrigação é Alcaraz participar de seis jogos como titular no clube inglês ou disputar, no mínimo, 45 minutos. O argentino já começou jogando em dois e entrou no decorrer de outros três, atuando por menos de 45 minutos. Ele, aliás, soma um gol e uma assistência pelo Everton. O time inglês ainda terá 11 partidas até o fim da temporada europeia.

Caso cumpra esta meta, o Everton terá comprar o Flamengo por valor fixo de 15 milhões de libras (R$110,4 milhões na cotação atual). Além disso, mais bônus de 3 milhões de libras (R$ 132,4 milhões) em caso de outras metas sejam concluídas.

Alcaraz, aliás, chegou ao Flamengo em agosto de 2024 por 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) do Southampton, da Inglaterra. O argentino, entretanto, não conseguiu boa sequência no clube rubro-negro. Com muitas opções no setor, ele, afinal, não entrou em campo com decorrência. Por isso, a decisão do Flamengo de emprestá-lo.

