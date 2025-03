Tadeu volta a brilhar, Goiás elimina Brasiliense e vai à final da Copa Verde contra o Paysandu

O Goiás será o adversário do Paysandu na final da Copa Verde. Na noite desta quarta-feira (19), em Goiânia, o Esmeraldino eliminou o Brasiliense por 5 a 4 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal no Estádio Hailé Pinheiro. Os times ficaram no 3 a 3 no jogo de ida, no Distrito Federal.

Na série decisiva, o goleiro Tadeu brilhou ao converter sua cobrança e defender as de João Santos e Marcos Júnior. Pelo lado goiano, somente Lucas Lovat desperdiçou.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

Também nesta quarta, na outra semifinal dispuitada em Belém do Pará, o Papão derrotou por 3 a 0 o São Raimundo, de Roraima, e também se classificou para a decisão do torneio regional. As finais ocorrerão nos dias 9 e 23 de abril, com o duelo de ida no Mangueirão e o da volta na Serrinha.

Goiás e Paysandu, aliás, farão o repeteco da final de 2023, quando o Verdão levou a melhor sobre o Bicolor. Enquanto o Esmeraldino busca a segunda conquista da Copa Verde, o Papão almeja o tetracampeonato.