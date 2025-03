James e Dorival se reencontram pela segunda vez após turbulência no São Paulo

Brasil e Colômbia colocará frente à frente mais que a rivalidade sul-americana que ronda as duas seleções. Mas também terá um novo reencontro entre dois antigos colegas de trabalho: Dorival Júnior e James Rodríguez. Os dois trabalharam juntos no São Paulo, em 2023, mas a relação nunca foi das melhores.

Incontestável na seleção colombiana, James não deixou saudades no Morumbis. Foram quase um ano de Tricolor com dois gols e quatro assistências e dois títulos. Contudo, justamente a pouca participação nas conquistas do São Paulo, fizeram com que o meia tivesse vida curta no clube paulista.

A passagem de James pelo São Paulo e atrito com Dorival

James Rodríguez foi contratado pelo São Paulo no meio de 2023. Para ser mais exato entre as semifinais contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O Tricolor havia perdido o primeiro jogo por 2 a 1, na Neo Química Arena e precisaria reverter o placar no Morumbis. Junto com o colombiano, o Soberano também trouxe de volta o meia-atacante Lucas Moura.

O camisa 7 logo assumiu a titularidade e foi fundamental contra o Corinthians e também nas finais contra o Flamengo, que terminaria com o título do São Paulo na Copa do Brasil. Já o colombiano amargou o banco de reservas e não jogou nenhum minuto. Este fato causou muito incômodo no meia, que pensou pela primeira vez em deixar o clube.

Dorival, durante a Copa América, relembrou que James sempre demonstrou muita capacidade técnica, mas não conseguiu se sentir à vontade no São Paulo como na seleção.

“O James chegou num momento em que a equipe do São Paulo, por incrível que pareça, começava a encontrar um caminho. Nós estávamos nas semifinais de uma competição importantíssima, e a equipe cresceu bem no momento da sua chegada. Determinados jogadores não desempenham em suas seleções. Com o James, é ao contrário: parece que ele se sente muito bem e totalmente integrado a um grupo que o respeita muito e o abraça. Isso faz com que ele se torne ainda mais importante para uma seleção”, disse Dorival.

Contudo, a saída de Dorival para a Seleção Brasileira fez com que James Rodríguez repensasse e tentasse uma retomada no São Paulo. A chegada de Thiago Carpini, entretanto, não mudou muito. O novo treinador, por sua vez, repetiu o que seu antecessor fez e deixou o colombiano fora da final da Supercopa do Brasil. Este episódio foi o estopim para o jogador buscar uma rescisão de contrato.

O primeiro reencontro

A primeira vez que Dorival e James se reencontraram após o fim da parceria no São Paulo, aconteceu em 2024. Afinal, Brasil e Colômbia se enfrentaram pela Copa América, nos Estados Unidos e ficaram no empate em 1 a 1. Aliás, o meia teve uma boa participação na partida. Assim, os dois voltam a se enfrentar novamente, desta vez em solo brasileiro

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (20/3), às 21h45, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, será a chance de ver quem esteve mais certo em toda esta novela.

