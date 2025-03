Fluminense tem três convocados por seleções diferentes pela primeira vez na história

O Fluminense bateu um recorde em sua história, segundo o portal Flu-Memória. Afinal, pela primeira vez o clube carioca tem três jogadores convocados por seleções diferentes em uma mesma Data-Fifa. Entre eles, estão Jhon Arias, da Colômbia, Lezcano, pelo Paraguai, e Lavega, que aparece entre os convocados do Uruguai para a disputa das Eliminatórias para a Copa de 2026.

Além disso, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes chegou a entrar na pré-lista da Colômbia, porém sofreu uma lesão muscular na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. Outro nome que pode surgir em sua respectiva seleção em algum momento é Facundo Bernal, que não entrou na lista desta vez.

Nota-se que não há a presença de um brasileiro entre os convocados, o que destaca o investimento que o Tricolor tem feito no mercado sul-americano em seu elenco. No grupo, o técnico Mano Menezes ainda conta com o zagueiro Juan Freytes e o atacante Germán Cano, ambos argentinos.

Chance de ver dupla em ação

Os jogos de Paraguai e Uruguai serão as chances dos torcedores acompanharem Lezcano e Lavega em ação, pois até o momento nenhum dos dois estrearam com a camisa tricolor.

O uruguaio só se apresentou em fevereiro por causa do Sul-Americano sub-20, apareceu entre os relacionados em cinco partidas, entretanto ainda não entrou. O paraguaio, por sua vez, não conseguiu atuar no Estadual porque chegou ao clube no fim da disputa. No entanto, deve aparecer na estreia do Brasileirão, contra o Fortaleza.