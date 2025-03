Raphinha e Vini Jr viram ‘esperança brasileira’ com ausência de Neymar

Muito se falava do retorno de Neymar na Seleção Brasileira nesta Data-Fifa. O craque estava na lista inicial de Dorival Júnior, mas uma lesão na coxa esquerda fez com que o atacante adiasse seu retorno à Canarinho. Assim, uma outra dupla vem assumindo o protagonismo de ser a esperança do torcedor em Brasília para o duelo contra a Colômbia: Raphinha e Vini Jr.

Os dois atacantes são os mais aclamados pelos torcedores na saída do ônibus para os treinamentos e no pouco do contato que os atletas tem com os adeptos. Alguns, inclusive, chegaram a romper uma barreira de proteção no segundo dia de treinamento, para tietar o atacante do Barcelona.

Já no último treino antes do duelo contra os colombianos, alguns torcedores acompanharam a atividade comandada por Dorival Júnior. E o nome de Vini Jr foi o mais gritado entre as dezenas de adeptos que estavam presentes no Mané Garrincha. Ele também foi o mais tietado após o treinamento desta quarta (19/3).

Os momentos de Raphinha e Vini Jr

Raphinha é quem mais chama a atenção neste momento, em todos os quesitos. Artilheiro brasileiro nas eliminatórias com quatro gols, sendo três nos últimos três jogos, ele também soma 27 gols e 18 assistências em 41 partidas no Barcelona nesta temporada. Além disso, é um dos grandes candidatos ao prêmio de melhor do mundo no final do ano.

Já Vini Jr é o atual melhor jogador do mundo, tem 19 gols e dez assistências até o momento. Pela Seleção, porém, é preciso dar uma resposta já que é o único do trio que não marcou com a Amarelinha no ano. Contudo, o que ele realizou na temporada passada, ainda vive fresca na memória do torcedor que aposta no atleta do Real Madrid para ser um diferencial contra a Colômbia.

Agora, os dois buscam mostrar que estão entrosados na Seleção e que o bom momento também pode ser compartilhado na Canarinho. A dupla deve ser titular contra a Colômbia nesta quinta (20/3), no Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.