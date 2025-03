Ranking das maiores torcidas aponta Flamengo e Corinthians com quase metade de torcedores

Flamengo e Corinthians ainda lideram o ranking de maiores torcidas do Brasil a braçadas, reunindo quase metade da preferência total de torcedores no país: 44,2%. O Rubro-Negro mantém vantagem notável em relação ao Alvinegro, bem como o Timão também fica consideravelmente à frente do terceiro colocado, o Palmeiras. Aliás, se a pesquisa do ‘InfoMoney’ valesse vaga direta para Libertadores, o G4 seria composto majoritariamente por equipes paulistas.

O Flamengo reúne, sozinho, 24,8% da preferência da população brasileira, enquanto o Corinthians atinge outros 19,4% dos torcedores. O Palmeiras fica com 8,1% na terceira colocação, e o São Paulo fecha o G4 com 7,7%. O ranking só volta a contar com um time carioca no quinto lugar, com aparição do Vasco da Gama e seus 4,8% de cruz-maltinos fieis.

A pesquisa conduzida pela TM20 Branding e pela Brazil Panels ouviu duas mil pessoas entre as classes A e E entre os dias 6 e 20 de fevereiro, em cinco regiões do Brasil. Considerando uma margem de erro de dois pontos percentuais, o levantamento só levou em os que afirmam ter um clube de coração.

Flamengo lidera

Nordeste em crescente

Há de se considerar um panorama interessante no ranking: a intensa presença de clubes do Nordeste. O Bahia, por exemplo, reúne uma porcentagem superior a de clubes como Fluminense e Botafogo – grandes do eixo Rio-SP. Vitória, Ceará e Fortaleza também figuram na pesquisa.

Ranking

1º Flamengo - 24,8%

2º Corinthians - 19,4%

3º Palmeiras - 8,1%

4º São Paulo - 7,7%

5º Vasco - 4,8%

6º Grêmio - 4,4%

• 7º – Atlético-MG – 4%

• 8º – Santos – 3,1%

• 9º – Internacional – 2,9%

• 10º – Cruzeiro – 2,7%

• 10º – Sport – 2,7%

• 12º – Bahia – 2,5%

• 13º – Fluminense – 2,4%

• 14º – Botafogo – 2,1%

• 15º – Vitória – 1,9%

• 16º – Ceará – 1,6%

• 17º – Fortaleza – 1,4%

• 18º – Athletico-PR – 0,8%

• 19º – Coritiba – 0,6%

