Alisson retorna à Seleção buscando passar sua experiência aos mais jovens

O goleiro Alisson já virou sinônimo de Seleção Brasileira nos últimos anos. Afinal, com 71 partidas com a Canarinho, ele é o segundo do elenco atual com mais partidas com a Amarelinha, atrás apenas de Marquinhos, com 95 jogos. Contra a Colômbia, nesta quinta-feira (20/3), ele retorna ao Brasil após quatro jogos querendo levar esta sua experiência para dentro de campo.

Afinal, o arqueiro ficou fora das últimas duas Datas-Fifa por conta de lesão. Agora, ele retorna justamente para duas partidas muito difíceis. O Brasil encara a Colômbia, no Mané Garrincha e depois terá a Argentina, em Buenos Aires.

“É com muita alegria que retorno. São dois jogos do tipo que todo jogador sonha em jogar com a Seleção Brasileira, e estar nesse ambiente como mais um dos mais experientes, com muitos jovens promissores, tem sido especial. O meu terceiro ciclo de Copa do Mundo tem sido um desafio, mas que me traz ainda mais motivação para deixar o meu melhor aqui não só para mim, mas para o grupo e os jovens que estão chegando”, disse Alisson.

Alisson conta que, quando jovem e conhecendo o ambiente da Amarelinha, sempre buscava se espelhar nas atitudes dos mais experientes. Aliás, ele mencionou nomes como Thiago Silva, Kaká, Miranda e Filipe Luís e agora tenta passar aos mais jovens da atual Seleção, o que aprendeu anos atrás.

“Sempre olhei para os mais velhos como uma referência e contei sempre com jogadores experientes, que me ajudaram bastante com palavras e pela postura dentro de campo. Hoje tento lidar desta maneira. Às vezes não precisamos de palavras para ajudar, mas de postura exemplar e sendo ótimos profissionais. Acredito que essa é a melhor maneira de ensiná-los o caminho certo a seguir dentro da Seleção, na vida e na carreira deles”, completou.

Alisson projeta duelo contra a Colômbia

Por fim, o goleiro projetou o embate contra a Colômbia, que está na frente do Brasil na tabela, atual vice-campeã da Copa América. Além disso, ressaltou o perigo que seu companheiro de Liverpool, Luis Díaz, pode levar para a Canarinho.

“A Colômbia tem sido uma das principais seleções da América do Sul, finalista da última Copa América, com jogadores talentosos. O Luís Díaz é um jogador extraclasse. Tem se colocado na prateleira dos top mundiais pelo que tem feito na seleção e no Liverpool nos últimos anos. São vários jogadores que fazem a diferença para a Colômbia, a gente espera um grande desafio, esperamos ter uma grande atuação e conseguir a vitória, que é o que a gente precisa para o nosso objetivo (classificar para o Mundial)”, finalizou.

