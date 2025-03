Vini Jr faz primeiro jogo pela Seleção como melhor do mundo tentando igualar ídolos

Vini Jr terá mais uma chance de se provar na Seleção Brasileira. Ele será titular no duelo contra a Colômbia nesta quinta-feira (20/3), às 21h45, no estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa. Contudo, o atacante terá uma motivação a mais. Afinal, ele fará sua primeira partida com a Amarelinha depois de ser corado o melhor jogador do mundo pela Fifa.

O jogador acabou sendo condecorado no dia 17 de dezembro do ano passado e encerrou um jejum de quase duas décadas sem que um jogador brasileiro vencesse o prêmio. O último havia sido Kaká, em 2007. Contudo, ele terá a missão de tentar repetir o feito que outros ganhadores fizeram com a Seleção Brasileira.

Afinal, Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká tiveram grandes atuações no primeiro jogo que fizeram com a Seleção, após receberem o prêmio de melhor jogador do mundo. O baixinho foi o único que não marcou, mas distribuiu duas assistências na goleada do Brasil sobre a Polônia por 4 a 2.

Já Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká foram as redes nas primeiras partidas que fizeram com a Seleção após receberem o prêmio. O fenômeno, aliás, marcou nas duas vezes, já que acabou sendo eleito o melhor do mundo duas vezes.

A vez de Vini Jr

Vini Jr tem 19 gols e dez assistências até o momento. Pela Seleção, porém, é preciso dar uma resposta já que ainda não marcou com a Amarelinha no ano. O fato de carregar o cargo de melhor jogador do mundo, entretanto, pode acabar virando um diferencial para o atacante provar que está à altura dos seus antecessores que carregaram o mesmo título que ele.

