Palmeiras fará longas viagens e terá clássico na maratona de abril; Confira calendário

O Palmeiras enfrentará uma maratona de jogos a partir de abril, com o início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Assim, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira deve realizar até cinco viagens no próximo mês. Os destinos serão: Peru, Recife (PE), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE) e Bolívia.

Contudo, entre as viagens, o time disputará seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, na terceira rodada da competição. A partida está inicialmente marcada para o dia 12 de abril, no Allianz Parque. No período, serão oito confrontos em 30 dias. Até então, fevereiro foi o mês com mais jogos para o Palmeiras, com sete partidas disputadas, mas somente uma viagem, quando a equipe foi a Brasília.

Confira a maratona do Palmeiras

3/4 – Sporting Cristal-PER x Palmeiras – Libertadores

5, 6 ou 7/4 – Sport x Palmeiras – Brasileirão

9/4 – Palmeiras x Cerro Porteño-PAR – Libertadores

12, 13 ou 14/4 – Palmeiras x Corinthians – Brasileirão

16 ou 17/4 – Internacional x Palmeiras –

19, 20 ou 21/4 – Fortaleza x Palmeiras –

24/4 – Bolívar x Palmeiras – l Libertadores

26, 27 ou 28/4 – Palmeiras x Bahia –

Reforços para Abel Ferreira

Em campo, o Palmeiras contará com o retorno do atacante Paulinho, contratado no início da temporada, mas que se recupera de uma grave lesão, e do meia Lucas Evangelista, reforço mais recente e já integrado ao elenco. Além deles, Gustavo Gómez e Mauricio devem estar à disposição após lesões. O meia, inclusive, pode ser novidade na final do Paulistão, no dia 27 de março.

