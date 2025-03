Santos inicia mais uma etapa de melhorias na Vila Belmiro

O Santos entrou na terceira etapa de melhorias na Vila Belmiro. Isso ocorre num momento em que o clube está próximo de fechar o acordo com a WTorre para a construção de sua nova arena, que prevê a demolição do atual estádio. No momento, o foco da diretoria é a limpeza e a pintura do local.

Neymar pai está diretamente envolvido no processo de reforma. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deu uma carta branca para buscar novos parceiros. O objetivo é melhorar as instalações e atrair investidores sem comprometer os cofres do clube. Na última quarta-feira (20), o pai do craque visitou o estádio com a diretoria de uma empresa de ar-condicionado. Essa empresa, por exemplo, climatizou os camarotes reformados na casa do Peixe.

Aliás, a primeira reforma contemplou o camarote acima das tribunas de imprensa. Esse é o espaço onde Neymar recebe familiares e amigos que virão. O outro camarote reformado fica atrás do gol oposto à arquibancada. Além de ser maior, ele pode receber mais convidados. Ambos passaram por mudanças no layout e ganharam climatização.

Além disso, houve melhorias nos vestiários. A última alteração incluiu a troca de grama sintética, a modernização dos espaços de banho e a recuperação dos armários dos atletas. A diretoria do Santos acredita que a presença de Neymar no clube pode atrair novos parceiros. Assim, será possível investir também no CT Rei Pelé, que passará por modernização nas próximas semanas.

