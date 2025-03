Emprestados ao São Paulo, Marcos Antonio e Ruan não devem atingir meta de compra

O volante Marcos Antonio e o defensor Ruan, ambos emprestadores ao São Paulo, dependem da diretoria para negociar novos vínculos, apesar de uma cláusula obrigar o clube a comprar-los caso me

Ruan, aliás, disputou somente três jogos pelo São Paulo nesta temporada e precisaria atuar mais vezes para ativar a cláusula. Os dois jogadores foram contratados no ano passado e têm vínculo até 30 de junho. O zagueiro, que pertence ao Sassuolo, da Itália, precisa participar de pelo menos 25 partidas com, no mínimo, 45 minutos em campo para o Tricolor ser obrigado a pagar cerca de R$ 27 milhões por sua compra. Até agora, ele somou 13 jogos, 11 delas nos minutos necessários.

Contudo, o caso de Marcos Antonio também é complicado. O volante precisa cumprir a mesma exigência de minutagem de Ruan, ou seja, atuar por pelo menos 45 minutos em 30 jogos. No entanto, até agora, ele disputou apenas 15 partidas. Caso alcance a meta, o São Paulo terá que pagar R$ 25,5 milhões para contratá-lo em definitivo, com possibilidade de parcelamento em três anos.

Todavia, o Tricolor ainda disputará cerca de 20 jogos até o fim do vínculo dos atletas, considerando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Conmebol Libertadores. No entanto, é provável que ambos atinjam as metas estipuladas, já que o entusiasmo técnico do São Paulo não demonstra grande pelo futebol deles.

