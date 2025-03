Internacional confirma desfalque de zagueiro na Libertadores e Série A

O Internacional tomou conhecimento que o zagueiro Victor Gabriel será desfalque nos primeiros compromissos da equipe tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. Isso porque o clube anunciou que o defensor sofreu uma lesão grau 2 na coxa direita. Portanto, o prazo de recuperação é de três semanas, ou seja, até a segunda semana de abril.

No período em que o camisa 41 do Inter estará em tratamento do problema muscular terá cinco jogos. Três pela Série A diante de Flamengo, Cruzeiro e Fortaleza, além de mais dois pela competição sul-americana. No caso, os embates com Bahia e Atlético Nacional, respectivamente. Com isso, o problema muscular atrapalha a sequência do defensor como titular.

Victor se consolidou entre os 11 inicias com boas atuações depois da equipe sofrer com escassez de alternativas para a posição por diversas contusões. Gabriel precisou deixar o campo na segunda etapa do Gre-Nal que decidiu o título do Gauchão, após exatamente sentir esse problema muscular. O técnico Roger Machado escolheu o uruguaio Rogel para substituí-lo. O problema é que houve a necessidade de deslocar Vitão para o lado esquerdo da zaga.

Juninho provavelmente fará estreia pelo Internacional

Assim, provavelmente o comandante dessa vez opte por promover a estreia de Juninho com a camisa do Inter. Afinal, há uma preferência pela sua utilização em comparação a Kaique Rocha e o próprio Rogel, por ser canhoto. Ele não foi uma opção para o segundo jogo da decisão do Estadual, por não ter sido inscrito a tempo de disputar o torneio.

O Colorado finalizou a contratação do jogador junto ao Midtjylland, da Dinamarca, já na reta final da disputa do Estadual, depois do prazo estipulado. O Internacional já registrou Juninho no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por isso, ele estará à disposição do comandante e passa por processo de aprimoramento físico.

Outras duas contratações que passam por processo semelhantes são os meio-campistas Diego Rosa e Óscar Romero. O paraguaio se encontra em um cenário que necessita uma atenção maior, pois não entra em campo há quase quator meses. Além disso, a prioridade da comissão técnica junto ao departamento médico será deixar mais três peças nas melhores condições físicas.

Os meio-campistas Bruno Tabata e Gabriel Carvalho concluíram tratamentos de contusões. O volante Thiago Maia é outro exemplo, pois o Internacional reintegrou o volante ao grupo depois desfecho negativo em sua transferência para o Santos. Ele, aliás, já voltou a ganhar minutos no último compromisso da equipe, o segundo Gre-Nal da final do Gauchão.

