Libra publica manifesto contra presidente da Conmebol; Flamengo não assina

Clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) divulgaram nesta quinta-feira (20) um manifesto contra a declaração de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. O dirigente, afinal, usou a expressão “Tarzan sem Chita” ao comentar a possibilidade de os times brasileiros abandonarem a Libertadores. A fala gerou grande revolta dos brasileiros e repercussão na imprensa internacional.

Além disso, a fala de Domínguez ocorre dias após caso de racismo contra Luighi, jogador do Palmeiras, em torneio sub-20 da entidade. Segundo os membros, trata-se de uma “analogia de evidente cunho racista e preconceituoso.”

No entanto, o Flamengo foi o único clube que não assinou o manifesto. A diretoria rubro-negra entende que o assunto não deveria ser tratado via Libra. Para a cúpula carioca, é um tema grave que a CBF deve lidar de forma institucional. Ou seja, é a entidade que tem que representar os clubes nesse conflito com a Conmebol.

Aliás, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não esteve no sorteio da Libertadores, nem mandou representante por estar insatisfeito com as atitudes da Conmebol contra o racismo. Assim como ele, Leila Pereira também boicotou o sorteio da competição.

Veja a nota da Libra sobre Alejandro Domínguez:

“Os clubes brasileiros Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória, Ferroviária, Paysandu, Remo, Volta Redonda, ABC, Brusque, Guarani e Sampaio Corrêa – membros da LiBRA – vêm a público manifestar seu profundo repúdio às declarações do presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, que, ao comparar a possível ausência das equipes brasileiras na Copa Libertadores a “Tarzan sem Chita”, utilizou uma analogia de evidente cunho racista e preconceituoso.

A gravíssima declaração de Dominguez traz à tona o evidente preconceito enraizado no ambiente do futebol, reforça estereótipos racistas, perpetua a desumanização de pessoas negras, além de demonstrar total insensibilidade em relação a temas de extrema urgência, como o combate ao racismo e a promoção da diversidade no futebol.

Os clubes brasileiros reafirmam seu compromisso com a luta contra o racismo e com a promoção de um futebol inclusivo e respeitoso. Não aceitaremos calados nenhum tipo de discriminação, seja em campo, nas arquibancadas ou nas declarações de dirigentes.”

Assinaram a nota: Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória, Ferroviária, Paysandu, Remo, Volta Redonda, ABC, Brusque, Guarani e Sampaio Corrêa.

