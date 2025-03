Palmeiras x Bahia: Brasileirão-Sub 20: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Bahia nesta sexta-feira (21), às 15h (de Brasília). Após o vice-campeonato da Libertadores, o Alviverde busca a conquista do Brasileirão. O confronto será realizado na Arena Barueri, em São Paulo, mando de campo do time paulista.

Onde assistir

SporTV (TV fechada) e Globoplay (para assinantes do Globoplay + Canais)

VEJA: Inter aproveita vacilos do Fluminense e vence mais uma no Brasileirão Sub-20

Como chega o Palmeiras

O Alviverde com uma partida atrasada contra o Juventude, já que estava disputando a Libertadores, fará sua estreia no Brasileirão e contará com Luighi e Riquelme Fillipi entre os titulares. O Verdão, aliás, foi campeão em 2018, 2022 e 2024 e, além de ser o atual vencedor do torneio, busca o tetracampeonato. Assim, o time é comandado por Lucas Andrade, que realiza um grande trabalho na base.

Como chega o Bahia

Diferentemente do adversário, o Bahia já estreou na competição sendo superado pelo Corinthians por 2 a 1. Agora, a equipe vira a chave para enfrentar o atual campeão. Desse modo, sob o comando do técnico Leonardo Galbes, o Tricolor de Aço aposta em Tiago e Everton no ataque para conquistar os primeiros pontos no torneio.

PALMEIRAS X BAHIA

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 2ª rodada

Data e Horário: 21/03/2025, às 15h

Local: Arena Barueri – São Paulo, SP

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho, Gabriel Azevedo (Heittor) e Larson; Erick Belé (Sorriso), Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

BAHIA: Gabriel Souza; Kauã Davi, Daniel, Fred Lippert, Caio Roque; Sidney, Jota, Vitinho, Ruan Pablo; Tiago e Everton.Técnico: Leonardo Galbes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.