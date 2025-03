Freitas: ‘Família continua forte e com ambição de fazer história de novo’

O Botafogo-2025 manteve o mesmo líder do ano passado. Marlon Freitas. É o capitão que dita os discursos do vestiário e aponta o norte em uma temporada na qual o clube mais tradicional do país figura como atual campeão da América e do Brasil. Por isso, o camisa 17 se baseia em uma faixa da torcida e do Movimento “Ninguém Ama Como A Gente”. Nela diz: “O topo é o nosso lugar”. Agora resta ao Glorioso colocar na prática a teoria e os anseios das tribunas do Estádio Nilton Santos.

“Infelizmente, a gente não conseguiu a classificação no Carioca, mas tem coisas que acontecem para o bem. Tenho certeza que a gente vem plantando muitas coisas boas durante os treinamentos. No final, vamos colher coisas boas. Temos que buscar sempre o topo. O próprio Mister (Renato Paiva) vem com uma filosofia de trabalho muito boa. Ele chegou na família Botafogo, foi muito bem recebido e já está em casa. A família continua forte e com essa ambição de vencer, de fazer história de novo. Sabemos que é um ano muito longo. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial em um formato diferente”, enumerou.

No sábado (22), o Botafogo enfrenta o Novorizontino, em amistoso, no Estádio Nilton Santos. Já no dia 30, estreia no Brasileirão-2025, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

‘Vai ser um grande ano’, espera Freitas

A imagem do Botafogo, nesta temporada, não é a das melhores. Apesar dos títulos expressivos no fim de 2024, com a Libertadores e o Brasileirão, o time não engrenou no início do ano. Afinal, além da eliminação no Estadual, perdeu a Supercopa do Brasil e a Recopa para Flamengo e Racing, respectivamente, sem oferecer resistência. Para piorar, o sócio majoritário da SAF do clube, John Textor, entrou em cena para minimizar estas disputas e reforçar que a temporada só começa para valer em abril. A torcida não comprou o pensamento do mandachuva e, machucada, não curtiu ver os adversários levantando as taças em cima do Mais Tradicional.

Para Freitas, o Botafogo, porém, tem tudo para inverter este cenário e reconquistar a confiança do público alvinegro.

“É difícil, não é? Dois títulos que a gente não conquistou, mas serve de lição. A gente sentiu muito, a gente queria muito ganhar esses dois títulos, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Vamos melhorar. Aí começa aqui no treinamento, para a gente levar do treino para o jogo. E uma nova comissão técnica. O professor Renato chegou com muita ambição, com muita fome, com muita sede de vencer, isso é muito importante. E o que eu falei para ele, se ele está aqui, fez por onde estar aqui, um cara vencedor. Tenho certeza, portanto, que vai dar muito certo. Vai ser mais um grande ano para nós”, ponderou o volante otimista.

