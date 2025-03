Botafogo realiza treino aberto antes de amistoso

Pela primeira vez no ano, o Botafogo fez um treino aberto nesta quinta-feira (20), a poucos dias do amistoso contra o Novorizontino, às 16h15 deste sábado. Sem partidas desde a eliminação no Campeonato Carioca, o Alvinegro tenta manter ritmo dos jogadores até o início do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira, os jogadores fizeram atividades realizadas no Espaço Lonier. O trabalho teve foco na força, na parte realizada na academia e treino tático com finalizações e saídas de bola no campo.

Os atletas também fizeram um trabalho de triangulação mais finalização. Na sequência, houve divisão em trios, em que um jogador ficou responsável por dar um toque, enquanto os outros dois faziam uma tabela e finalizavam em um gol pequeno.

Além disso, o técnico Rafael Paiva também trabalhou saída de bola com o goleiro, com foco na construção de jogadas até a finalização. O objetivo era fazer um “perde e pressiona” com os times divididos. Por fim, o elenco também fez um trabalho de marcação individual e cruzamentos.

Ausências no treino em campo

O técnico Renato Paiva não contou com três jogadores em campo. Marçal, que tem contrato a ser resolvido, e Danilo Barbosa, que reforça a musculatura após pubalgia, não foram para o campo treinar com o grupo. Além deles, Savarino está com a seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

