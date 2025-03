Adversário do Fluminense no Mundial, Emre Can, do Dortmund, diz: ‘Não conheço os times’

Um dos adversários do Fluminense no Mundial de Clubes é o tradicional time alemão Borussia Dortmund. E, nesta quinta-feira (20), o capitão do clube, Emre Can, falou à Fifa sobre o Tricolor carioca.

Em entrevista divulgada pela entidade máxima do futebol, o volante alemão falou sobre o grupo do Dortmund, revelando conhecer pouco sobre as equipes.

“Estou animado para todos os jogos porque não sei, honestamente, o que nos espera. Eu não conheço muito dos times que vamos enfrentar, seus fortes e fraquezas. Para ser honesto, não conheço os times, não vi muitos jogos deles, então vai ser bem interessante. Nós temos um time do Brasil, que provavelmente vai jogar um bom futebol, mas muito físico” disse o camisa 23.

O Dortmund está no grupo F, ao lado de Fluminense, Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (RSA). A estreia será exatamente com o jogo entre Fluzão e os alemães, no dia 17 de junho, às 13h (de Brasília). O duelo será no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, o Tricolor encara o Ulsan (dia 21) e o Sundowns (25).

