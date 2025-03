Déficit financeiro e estádio: os temas da reunião do Flamengo nesta quinta

O Flamengo convocou uma reunião no Conselho Deliberativo para esta quinta-feira (20), a partir das 18h, de forma híbrida. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vai apresentar um relatório sobre os primeiros 100 dias da gestão e vai expor a situação financeira do clube. O mandatário e sua equipe também apontarão um déficit na casa dos R$ 70 milhões deixada pela gestão de Rodolfo Landim. A informação é do “ge”.

O encontro dará um panorama de como a gestão de Landim deixou o clube para Bap. Posteriormente, em abril, o Conselho Deliberativo vai se reunir para aprovar as contas de 2024 e o novo orçamento de 2025, com mudanças feitas pela diretoria eleita.

O principal gasto do Flamengo ano passado foi a compra do terreno do Gasômetro para construção do estádio. O clube, afinal, desembolsou R$ 146 milhões para adquirir o terreno. Além disso, o Rubro-Negro fez alto investimento na janela de transferências do meio da temporada e gastou cerca de R$ 132,5 milhões em contratações.

A nova diretoria, afinal, colocou um freio nos gastos no futebol depois de encontrar o clube com apenas R$ 3 milhões em sua conta corrente na virada do ano. Agora, o saldo é de quase R$ 100 milhões, de acordo com “O Globo”.

O estádio do Flamengo, é claro, também será tema nesta noite. Após assumir, Bap contratou duas empresas para aprofundar os estudos de viabilidade da obra. Como já mencionado por Bap, o orçamento para construção do estádio também será revisto.

Por fim, a apresentação dos números acontece poucos dias antes da eleição do Conselho Fiscal, que será realizada na próxima segunda-feira na Gávea.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.