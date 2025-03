Betis quer manter Antony e prepara nova investida

O Betis quer a permanência de Antony para a próxima temporada e já estuda maneiras de viabilizar isso. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o clube espanhol pretende iniciar negociações com o Manchester United no próximo mês para encontrar um acordo vantajoso para ambos.

LEIA MAIS: Antony aponta falta de sol como fator para baixo rendimento no Manchester United

Sem condições financeiras para comprá-lo, o Betis deve propor um novo empréstimo, oferecendo arcar com uma fatia maior do salário do jogador. Além disso, o desempenho da equipe na reta final da temporada, especialmente na briga por uma vaga na Champions, pode ser decisivo. Isto porque a classificação para o torneio garantiria mais recursos para investimentos no elenco.

Desde que chegou ao Betis em janeiro, Antony tem se destacado, com 4 gols e 5 assistências em 11 jogos, somando todas as competições.

Contudo, o Manchester United não deve tomar uma decisão imediata. O clube espera que o bom momento do atacante no futebol espanhol atraia outros interessados, o que poderia gerar uma proposta mais vantajosa financeiramente. A preferência do time inglês é vender Antony para aumentar seu orçamento de contratações na próxima janela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.