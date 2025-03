Inglaterra x Albânia: onde assistir e escalações

As Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 do continente europeu começam a ser disputadas nesta sexta-feira (21). Dentre as partidas que movimentam o Velho Continente nesta Data Fifa de março, a Inglaterra recebe a Albânia às 16h45 (de Brasília), em Wembley, na capital inglesa, em partida válida pela primeira rodada do Grupo K.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Inglaterra

A Inglaterra vive um processo de reconstrução e está em início de trabalho do técnico Thomas Tuchel. Nesta Data Fifa de março, o treinador alemão aproveitou para comandar as primeiras atividades desde que assumiu o English Team. Além disso, Tuchel promoveu algumas novidades na convocação para os duelos contra a Albânia e Letônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Marcus Rashford está de volta à seleção inglesa. O atacante não vestia a camisa da Inglaterra desde o amistoso contra o Brasil, em março de 2024, mas seu bom desempenho no Aston Villa, onde está emprestado pelo Manchester United desde janeiro, garantiu seu retorno.

Outras novidades na lista são Dan Burn, do Newcastle, e Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, que receberam sua primeira convocação. Entre os convocados também estão Jude Bellingham, Cole Palmer, Kyle Walker, Phil Foden e Harry Kane.

Por outro lado, Ollie Watkins, Jack Grealish, Nick Pope, Jarrad Branthwaite e Bukayo Saka, este último lesionado, ficaram fora da lista de Tuchel.

Como chega a Albânia

Por outro lado, a Albânia vive um momento histórico sob o comando do técnico Sylvinho, ex-Corinthians. Isto porque o brasileiro levou a seleção à disputa da Eurocopa 2024 e agora vai em busca de uma classificação inédita para a Copa do Mundo.

Contudo, a Albânia tem somente uma vitória nos últimos cinco jogos.

Por fim, a boa notícia é que o treinador não terá baixas para o jogo desta sexta-feira.

Inglaterra x Albânia

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data e horário: sexta-feira, 21/03/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: Wembley, em Londres (ING).

Inglaterra: Pickford; Walker, Guéhi e Colwill; Reece James, Declan Rice, Henderson, Bellingham e Lewis-Skelly; Rashford e Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Albânia: Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti e Naser Aliji; Asllani, Ramadani e Laçi; Bajrami, Manaj e Muçu. Técnico: Sylvinho.

