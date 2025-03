CBF e associações assinam carta de combate ao racismo com a Conmebol

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assinou uma carta conjunta com todos os outros nove países sul-americanos que são membros da Conmebol. O assunto, afinal, foi racismo, discriminação e violência no futebol. No documento, os dirigentes dizem que a entidade “está em linha com as medidas mais rigorosas implementadas nas mais importantes Ligas, Confederações e Fifa”.

A carta consta com a assinatura todos os presidentes das associações ligadas à Conmebol e mostra um passo de união no continente.

Esta ação, afinal, acontece após uma declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que gerou revolta no Brasil. Indagado sobre a hipótese de times brasileiros não disputarem a Libertadores, o dirigente disse que seria “como Tarzan sem Chita”.

O dirigente, posteriormente, se desculpou pela analogia com um macaco. A Conmebol também marcou para semana que vem uma reunião sobre racismo. O encontro, aliás, terá a presença dos cartolas dos dez países integrantes da entidade e as embaixadas de cada um deles no Paraguai.

Veja a nota em conjunto:

Atos de racismo, discriminação e violência no futebol

Na CONMEBOL estamos comprometidos com a luta contra o racismo, a discriminação e qualquer ato de violência, dentro e fora dos estádios de futebol.

Estamos perante um problema social mundial que se manifesta através de diversas formas e costumes que afetam muitas sociedades de uma forma particular.

A atuação da CONMEBOL está em linha com as medidas mais rigorosas implementadas nas mais importantes Ligas, Confederações e FIFA.

Como parte da nossa política de combate a esse flagelo, além do que já foi exposto trabalhamos em conjunto com o Observatório de Discriminação Racial no Futebol e o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH).

No último dia 17 de março, nosso Presidente, Sr. Alejandro Domínguez, por ocasião do sorteio da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-Americana, comprometeu-se publicamente a convocar as autoridades governamentais e as Associações Membro, a fim de dialogar sobre critérios para enfrentar e perseguir este flagelo.

Consequentemente, no dia 27 de março, a convite da CONMEBOL, os Embaixadores dos dez países sul-americanos que compõem a Confederação e os representantes das Associações Membros se reunirão para debater a luta contra o racismo, a discriminação e a violência. Os resultados desta reunião serão apresentados na reunião do Conselho agendada para 7 de abril.

As Associações Membro que compõem o Conselho Diretivo da CONMEBOL, subscrevem através deste comunicado um chamado à reflexão para estabelecer um clima sem violência, sem discriminação e sem racismo e assim evitar qualquer tipo de manifestação que provoque aumento do confronto entre torcedores e divisão entre os sul-americanos.

