Colombianos mostram otimismo no Mané Garrincha, antes de duelo contra o Brasil

A Colômbia encara o Brasil nesta quinta-feira (20/3), às 21h45, no estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa. Apesar do jogo acontecer em solo brasileiro, os mais otimistas no Distrito Federal são os colombianos. Em conversa com o J10, os adeptos dos ”Cafeteiros” acreditam que é possível vencer a Canarinho.

Para o jovem José Queiroz, de 22 anos, o Brasil não vive o melhor momento e que a Colômbia pode se aproveitar. Além disso, os Cafeteiros podem se aproveitar de uma derrota recente da Seleção Brasileira nas Eliminatórias.

“Considero que o Brasil não está no melhor momento e a Colômbia pode aproveitar isso. Vejo o Brasil muito regular. Se a Argentina ganhou, porque a Colômbia não pode ganhar. O futebol é isso, é uma loteria. Depende da atitude dos jogadores. Temos que tratar esta partida como uma final e a Colômbia pode ganhar”, disse José Queiroz.

Já para Fernando Guerreiro, de 50 anos, a Colômbia precisa se recuperar das derrotas recentes nas Eliminatórias, mas aposta no coletivo colombiano para sair de Brasília ao menos com um empate.

“Temos uma boa seleção. É verdade que os últimos resultados não foram os melhores, mas vamos nos recuperar aqui neste encontro. Já ganhamos em Colômbia, fizemos uma boa partida. Sairemos daqui ao menos com um empate”, falou Fernando Guerreiro.

Muitos colombianos estão sendo vistos no entorno do Mané Garrincha, prometendo uma grande festa ou uma verdadeira invasão no estádio. A Colômbia é a quarta colocada, com 19 pontos, um a mais que o Brasil, que vem logo atrás na tabela.

