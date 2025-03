Brasil x Colômbia, com a Voz do Esporte, às 20h15

Brasil e Colômbia fazem um duelo decisivo nesta quinta-feira (20), às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira é a quinta colocada na tabela, com 18 pontos, e pode ver a situação piorar em caso de derrota em Brasília. A Colômbia tem 19 pontos e ocupa o 4º lugar. A Voz do Esporte fará a cobertura deste confronto a partir das 20h (horário de Brasília). O Jornal da Esportiva começa às 20h15 (de Brasília) e terá o comando e a narração de Christian Rafael.

Christian Rafael comanda e narra a cobertura deste Brasil x Colômbia. A transmissão também contará com João Miguel Lotufo nos comentários e André Bachá nas reportagens. Não deixe de conferir este duelo pelas Eliminatórias com a Voz do Esporte.

