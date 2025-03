Santos avança em negociações para nova arena e inclui Neymar pai no processo

O Santos mantém o otimismo nas negociações com a WTorre para a construção de sua nova arena na Vila Belmiro. Para fortalecer o diálogo, o clube passou a envolver Neymar pai nas reuniões com a construtora.

Na noite da última quarta-feira (19), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, compartilhou uma foto ao lado do pai de Neymar e do CEO da WTorre, Marco Siqueira, destacando a colaboração entre as partes.

“Tivemos um encontro produtivo. Estamos trabalhando juntos nesse processo de reconstrução para deixar um legado digno da história do Santos”, escreveu o presidente do Peixe.

Embora não tenha se manifestado publicamente, Neymar pai defende a preservação da Vila Belmiro e prefere que o novo estádio seja construído em outro local, como Praia Grande ou Cubatão. No entanto, o clube mantém como único plano a demolição do estádio atual para viabilizar a nova arena.

No entanto, mesmo sabendo da possibilidade de demolição, Neymar tem feito melhorias na estrutura da Vila Belmiro.

A construção do novo estádio é uma prioridade para Marcelo Teixeira, que vê o projeto como um de seus principais legados. Segundo informações do ‘ge’, o contrato já está quase finalizado, faltando somente ajustes finais. A assinatura pode acontecer antes do aniversário do clube, em 14 de abril.

