São Paulo lança tênis para celebrar os 20 anos do tri mundial

O São Paulo começa, nesta sexta-feira, a venda de um tênis casual desenvolvido em parceria com a New Balance. O modelo faz parte das comemorações pelos 20 anos do tricampeonato mundial conquistado em 2005.

A edição é limitada e destaca as cores branca, preta e vermelha, além de ter sido usada previamente pelos ex-jogadores Lugano, Mineiro e Josué nas fotos de lançamento do modelo da camisa 1.

Com couro sintético e detalhes em camurça, o tênis, batizado de 480 SPFC, traz elementos que fazem referência ao clube, como o escudo na etiqueta da lingueta e o logo na parte traseira. O solado é totalmente em borracha.

As vendas ocorrerão online, no e-commerce da New Balance, na SÂO Store e nas lojas físicas do Tricolor. O preço será de R$ 599,99.

Novidades

Outro lançamento que promete agitar os torcedores do Tricolor é a nova camisa 2 listrada, que o clube começará a vender em abril.

