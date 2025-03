Alisson recebe homenagem por superar 100 convocações na Seleção

O goleiro Alisson recebeu uma homenagem nesta quinta-feira (20/3), horas antes do duelo contra a Colômbia. O arqueiro superou a marca de 100 convocações pela Seleção Brasileira e foi presenteado com uma camisa comemorativa com o número 100 nas costas pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“É um número grande, 100 convocações, agradeço ao presidente pela homenagem e a todos vocês. É sempre uma honra e um privilégio vestir essa camisa, são 100 (convocações), mas parece que é sempre a primeira. A alegria se renova a cada convocação. Só tem uma coisa que eu espero, que é a vitória hoje e muita dedicação de todos”, disse Alisson.

“É uma homenagem de todo o futebol brasileiro ao Alisson, atleta exemplar, pelas 100 convocações com a Seleção Brasileira”, completou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Alisson estreou pela Seleção na vitória por 3 a 1 sobre a Venezuela, no dia 13 de outubro de 2015. A partida valeu pelas Eliminatórias da Copa de 2018, na Arena Castelão, em Fortaleza. Desde então, ele conquistou o Superclássico das América de 2018 e a Copa América de 2019. Nesta última competição, ele ganhou o prêmio de melhor goleiro. Além disso, ele foi titular nas Copas de 2018 e 2022.

Alisson será titular contra a Colômbia

Ele será titular no duelo desta quinta contra a Colômbia, no estádio Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa. Aliás, o Brasil é o quinto colocado, com 18 pontos, um a menos que os ”Cafeteiros”. Assim, a partida ganhou um caráter decisivo para as pretensões da equipe de Dorival Júnior.

